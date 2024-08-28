Bursa'nın İznik ilçesinde Tacir Mahallesi ile Mecidiyeköy Mahallesi arasındaki çam ormanlarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, ekiplerin 12 saat süren yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın hızla büyüdü

Bursa’nın İznik ilçesi Tacir Mahallesi ile Mecidiyeköy Mahallesi arasında saat 16.00 sularında çıkan orman yangını, kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Yangının başlangıç noktasının henüz tespit edilemediği bildirilirken, bölgedeki kuru otların ve rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

85 araç ve 302 personel ile müdahale

Yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri ve çevre ilçelerden gelen destek ekipleri ile toplamda 85 araç ve 302 personel ile müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına havadan helikopterler ve uçaklar da katıldı. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için büyük çaba sarf etti.

Yangın söndürme çalışmalarını zorlaştıran faktörler arasında rüzgarın yön değiştirmesi ve bölgenin engebeli yapısı yer aldı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için hem karadan hem de havadan büyük bir koordinasyon içerisinde çalıştı. Çam ormanlarının yoğun olduğu bölgede yangının kontrol altına alınması yaklaşık 12 saat sürdü.

Soğutma çalışmaları başladı

Yangın, 12 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi için soğutma çalışmalarına başladı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ve zararın tespit edilmesi için çalışma başlatıldığını belirtti.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ancak yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Orman yangınlarının çoğunlukla insan kaynaklı olduğu bilinirken, uzmanlar vatandaşların ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Yangının sebebi netleştiğinde kamuoyuna detaylı bilgi verileceği ifade edildi.