Bursa'da Karacabey Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Çevre Dostu Okullar Yarışıyor” Bilgi Yarışması sonuçlandı.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "Çevre Dostu Okullar Yarışıyor" Bilgi Yarışması, 5 Haziran 2024 tarihinde Karacabey Belediyesi Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çevre bilinci, sıfır atık, ekoloji, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında öğrencilerin bilgi ve farkındalıklarını artırmayı amaçlayan yarışmada, ortaokul öğrencileri kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada Zeynep Ünal ve Kübra Özcan’ın temsil ettiği Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu birinci olurken, Elif Zehra Acar ve Buse Öner’in temsil ettiği Karacabey Ortaokulu ikinci, Selimcan Bektaş ve Gökçe Boyacı’nın temsil ettiği Dağkadı Ortaokulu ise üçüncü oldu. Yarışmanın sonunda dereceye giren tüm öğrencilere Karacabey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek çevre bilincinin artırılmasına yönelik bu tür etkinliklerin öneminin altını çizerken, “Gençlerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu yarışma, onların bilgi ve becerilerini sergileme fırsatı sunarken, çevre konusunda daha bilinçli adımlar atmalarını sağlamaktadır” diye konuştu.