Kaza, İznik-Yenişehir yolu Darka mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 FBA 18 plakalı motosiklet ile 06 FE 9125 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Baştürk ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Baştürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın meydana geliş sebebi ve detayları yapılacak incelemeler sonucunda netleşecek.