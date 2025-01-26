Sarıgöl ilçesinde kış mevsiminin sıcak geçmesi nedeniyle badem, kayısı ve erik ağaçları erken çiçek açarken, bazı üzüm bağları da tomurcuklandı. Çiftçiler, önümüzdeki haftalarda yaşanabilecek don olaylarında erken çiçek açan ağaçların zarar görmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Erken çiçeklenmenin nedenleri

Uzmanlar, meyve ağaçlarının erken çiçek açmasının temel nedenini mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara bağlıyor. Özellikle kış aylarında yaşanan ılıman hava koşulları, ağaçların dinlenme dönemini kısaltarak erken uyanmalarına yol açıyor. Bu durum, ağaçların biyolojik ritmini bozarak erken çiçeklenmeye neden oluyor.

Don tehlikesi ve olası zararlar

Erken çiçek açan meyve ağaçları, özellikle şubat ve mart aylarında meydana gelebilecek don olaylarına karşı savunmasız hale geliyor. Don olayları, çiçeklerin ve tomurcukların zarar görmesine, dolayısıyla meyve veriminin düşmesine neden olabilir.

Sarıgöl'deki çiftçiler, erken çiçeklenme nedeniyle büyük bir tedirginlik yaşıyor. Önümüzdeki haftalarda beklenen olası don olaylarının, erken çiçek açan ağaçlara zarar vermesinden korkuyorlar. Bu durumun, ürün kaybına ve ekonomik zarara yol açabileceğini belirtiyorlar.