Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde, sokak arasında hızla ilerleyen otomobil ile diğer sokaktan gelen kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, otomobil yan dönüp evin duvarına çarparak takla atmaktan kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazanın nasıl meydana geldiğini saniye saniye gösterdi, ancak kazanın sorumlusunun kim olduğu net bir şekilde tespit edilemedi.

Kaza detayları

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde, Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil ile kamyonet, sokağın kesişen noktalarında hızla çarpıştı. Kamyonetin çarpmasıyla savrulan otomobil, evin duvarına çarparak takla atmaktan kurtuldu. Kamyonetteki kişiler kazanın şokunu atlatırken, otomobildeki kişiler uzun süre araçtan çıkamadı.

Suçlu kim?

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğini ortaya koydu, ancak görüntüler bile kimin suçlu olduğunu net bir şekilde belirleyemedi. Bu durum, kazanın sorumluluğunu belirlemek konusunda güçlük yaşandığını gösteriyor.

Can kaybı olmadı

Kazanın ardından can kaybı yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Ancak, sokak arasında hızla ilerleyen araçların bir bisikletliye, yayaya veya daha büyük bir kazaya sebebiyet verebileceği ihtimali, kazanın sadece maddi hasarla atlatılmasına sevindirdi.