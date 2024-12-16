Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Aralık için hava durumu raporunu açıkladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmında yağış bekleniyor. Mardin çevresi hariç, Güneydoğu Anadolu'da da aralıklı yağmur etkili olacak.

Yağmur, kar ve don uyarısı

Kıyı bölgelerinde sağanak yağış, iç kesimlerde ise yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Antalya'nın doğu kıyılarında ve Finike çevresinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis oluşması olasılığı bulunuyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi mevcut.

Hava sıcaklığı ve rüzgar

Hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. İç kesimlerde mevsim normallerinde, kuzeyde 1-3 derece altında, güneyde ise 1-3 derece üzerinde sıcaklıklar öngörülüyor. Rüzgar, batı kesimlerde kuzeyden, diğer bölgelerde güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Sel, Su Baskını ve Çığ Riski

Meteoroloji, Antalya'nın doğu kıyıları ve Finike çevresindeki kuvvetli sağanak yağışların sel, su baskını ve yıldırım riski oluşturabileceği uyarısında bulundu. Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ riski bulunuyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara: İstanbul (10°C) parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı. Sakarya (10°C) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Ege: Afyonkarahisar (5°C) sabah saatlerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı. İzmir (15°C) parçalı ve çok bulutlu.

Akdeniz: Antalya (17°C) parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları ve Finike çevresinde yer yer kuvvetli sağanak yağış. Adana (13°C) aralıklı sağanak yağışlı.

İç Anadolu: Ankara (5°C) sabah yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar. Konya (5°C) aralıklı yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur.

Batı Karadeniz: Bolu (3°C) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı. Zonguldak (9°C) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun (12°C) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Trabzon (10°C) aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar.

Doğu Anadolu: Erzurum (-4°C) aralıklı kar yağışı. Van (3°C) karla karışık yağmur ve kar yağışı.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır (6°C) aralıklı yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar. Şanlıurfa (11°C) aralıklı yağmur.