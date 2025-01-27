27 Ocak 2025 tarihinde, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 13:43'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre, depremin derinliği 9.74 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, çevredeki vatandaşlar tarafından hissedilirken, birçok kişi deprem sonrası Bursa'nın büyük bir depreme ne kadar yakın olduğu konusunda endişe etmeye başladı.

Bursa deprem bölgesi mi?

Bursa, 1. derece deprem kuşağında yer alan bir şehir olarak biliniyor. Bu da demek oluyor ki, şehir, büyük depremler için potansiyel bir bölge olarak kabul ediliyor. Bursa, Kuzey Anadolu Fay hattının etkisi altında olup, burada yer alan çeşitli faylar depremlere yol açabilir. Özellikle Bursa Fay Hattı, Geyve-İznik-Gemlik Fay Hattı ve Yenişehir-Bursa-Manyas Fay Hattı, Bursa’yı etkileyebilecek önemli faylar arasında yer alıyor.

Bursa’da büyük deprem bekleniyor mu?

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, geçtiğimiz aylarda Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen bir deprem panelinde, Bursa'nın çeşitli fay hatlarının varlığına dikkat çekti. Aykan, 500'ün üzerinde fay hattı bulunduğunu ve bunlardan bazılarının 5.5 ve üzerinde büyüklükte depremler üretebileceğini belirtti. Ayrıca, Bursa'da 624 yıldır kırılmayan bir fay hattı olduğunu ve bu hattın kırılması durumunda, büyüklüğü 7'den büyük bir depreme yol açabileceğini ifade etti.