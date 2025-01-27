Manisa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor. Şehir Tiyatrosu tarafından Şubat ayında sahnelenecek oyunlar, tiyatro severlere dolu dolu bir program sunarak her yaştan izleyiciye hitap edecek.

Çocuklar için eğlenceli oyunlar sunuluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, minik sanatseverlere unutulmaz bir Şubat ayı programı hazırladı. Çocuklar, 1 Şubat’ta sahnelenecek "Bay Patinin Mutfağı" adlı oyunla keyifli anlar yaşayacak. Ayrıca, 7, 14 ve 21 Şubat'ta sahnelenecek "Bir Yaz Gecesi Rüyası" ile hayal dünyalarına adım atacak olan çocuklar, 8, 15 ve 21 Şubat'ta ise "Soytarılar Okulu" adlı eğitici ve eğlenceli oyunla hem öğrenip hem eğlenecekler.

Yetişkinler için duygusal bir yolculuk

Şubat ayı, yetişkin izleyiciler için de özel bir oyun sunuyor. 28 Şubat'ta sahnelenecek "Biraz Daha Çikolata" adlı oyun, derin duygulara hitap eden hikayesiyle izleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Kubilay Penbeklioğlu ve Emel Adıyaman'ın performansları, sahneye yansıyan duygusal yoğunlukla unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Tiyatroya büyük ilgi var

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, son dönemde sahnelenen oyunlara gösterilen büyük ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Biletlerimiz satışa çıktığı anda tükeniyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Şubat ayında sahnelenecek 'Soytarılar Okulu' ile daha da genişleyen bir oyun yelpazemiz var. Mart ayında ise yetişkinlere yönelik 'Evcilik Oyunu' adlı oyunumuzun prömiyerini yapacağız. Salonlarımızı dolduran seyircilerimizle keyifli bir sezon geçiriyoruz" dedi.

Sanatın adresi: Manisa Büyükşehir Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mimar Ferdi Zeyrek’in kültür ve sanat şehri Manisa vizyonuyla bu etkinlikleri düzenleyerek, halkla kültür ve sanatı buluşturmayı sürdürüyor. Sanatseverler, Biletinial.com üzerinden bu eşsiz tiyatro etkinliklerine katılabilirler.