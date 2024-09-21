Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan kazada, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği belediye otobüsü ağaçla çarpıştı. Olay, Kurtoğlu Mahallesi'ndeki Çelebi Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 16 ADY 473 plakalı otobüs, kaygan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza sonrası olay yerinde büyük bir panik yaşandı; yaralılar arasında bulunan bir yolcu camdan fırlayarak yaralanırken, toplamda 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden ambulanslar, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis, kazanın nedenleriyle ilgili detaylı bir tahkikata başladı.

Bursa'daki bu olay, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Özellikle yağışlı havalarda yol koşullarının dikkate alınması gerektiği bir kez daha ortaya kondu. Kazadan sonraki gelişmeler merakla takip ediliyor.