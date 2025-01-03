Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yer alan Yongalık köyündeki ahşap camide yangın çıktı. Camide namaz için bulunan vatandaşlar, imam odasında yükselen alevleri fark ederek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Şans eseri, cami içindeki kimse zarar görmeden olay atlatıldı.

Yangının başlangıcı ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, yatsı namazı için camiye giden vatandaşlar, imam odasında alevlerin yükseldiğini gördü. Cami cemaati, ilk başta yangını söndürmeye çalıştı, ancak yangın büyüdü. Durum kısa sürede Gümüşova, Cumayeri ve Düzce Belediyeleri’ne bildirildi. Bölgeden gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için hızlıca müdahale etti.

Faciadan dönüldü

Yıldıztepe Köyü Muhtarı Bahattin Boz, yangının büyüdüğünü ve müdahale sırasında cami içinde kimse olmadığını belirtti. "Yangın büyümüştü, elimizden geldiği kadar müdahale edip söndürdük. Düzce ekibi geldi, onlar da soğutma çalışmalarını yaptı. Vatandaşlar sağduyulu davranarak yardımcı oldu. Olayda kimse zarar görmedi, ama eğer insanlar namaz için içeride olsalardı durum farklı olabilirdi" şeklinde açıklama yaptı.