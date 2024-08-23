Belediye Başkanı Ercan Özel’in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, ruhsatı bulunmayan iş yerleri kapatıldı.

Zabıta ekipleri denetime çıktı

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Ercan Özel'in talimatıyla ilçede ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, 3 iş yerinin ruhsatsız olarak çalıştırıldığı, 2 iş yerinin ise çalışma ruhsatlarının süresinin dolduğu belirlendi.

Evraklarını tamamlamayan iş yerleri mühürlendi

Denetim sonucunda, eksik evraklarını verilen sürede tamamlamayan 5 yabancı uyruklu işletmenin dükkanları mühürlendi. Belediye ekipleri, mevzuata uygun hareket etmeyen iş yerleri için yasal işlem başlattı.

Başkan Özel: Yerel esnafı korumak için kararlıyız

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaptığı açıklamada, göreve gelmeden önce Yenişehir'de sığınmacıların kaçak ve ruhsatsız işletmelerine göz yummayacağına dair verdiği sözü hatırlatarak, yerel esnafı korumak adına bu tür denetimlerin devam edeceğini vurguladı. Başkan Özel, “Yasal mevzuat çerçevesinde prosedürlerini yerine getiren herkese gerekli kolaylığı sağlıyoruz. Ancak, yasalar çerçevesinde kanuni haklarımızı bu tür kanun dışı girişimlere karşı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Hemşerilerimiz rahat olsunlar, halkımızın sağlığı ve haklarını korumak için kararlıyız” dedi.