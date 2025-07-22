İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla sekiz farklı Çocuk Merkezi’nde ücretsiz sanat, spor, eğitim ve kültürel etkinlikler düzenliyor. 7-14 yaş grubuna hitap eden atölyeler 15 Ağustos’a kadar devam edecek.



Çocuklar yazı eğlenerek öğrenerek geçiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yaz programında, çocuklara sanat, spor ve akademik gelişim odaklı atölyeler sunuluyor. Resim, müzik, satranç, beden eğitimi, mandala, akıl ve zeka oyunları, İngilizce, matematik, okuma saatleri, sokak oyunları ve 3D tasarım gibi etkinlikler çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Program 8 merkezde ücretsiz olarak yürütülüyor

Yaz dönemi etkinlikleri; Buca, Cengizhan, Gürçeşme, Gümüşpala, Kadifekale, Limontepe, Uzundere ve Yenişehir’deki Çocuk Merkezlerinde gerçekleşiyor. Tüm programlar tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Apaydın: Yaz boyunca çok yönlü destek sürecek

Programla ilgili bilgi veren Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, Başkan Cemil Tugay’ın çocuk odaklı sosyal politikalarının merkezlerdeki çalışmalara yön verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Yaz tatilini eğlenceli ve öğretici hale getirmek istiyoruz. Sekiz merkezimizde çocuklara ücretsiz yaz kursları sunuyoruz. Kültürel geziler için de kurumlarla iş birliklerimiz sürüyor. Aileleri merkezlerimize bekliyoruz.”

Veliler ve çocuklar memnun

Programa çocuklarını dahil eden veliler de sunulan hizmetlerden memnun. Baba Ahmet Sürer, iki oğlunun da programa katıldığını belirterek, “Bu yıl matematik ve beden eğitimi kurslarını seçtik. Daha önceki yıllarda da çok faydasını gördük” dedi. Anne Ayşegül Sürer ise “Hem çocuklarımız hem bizler için çok faydalı. Sosyalleşmelerine ve gelişimlerine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Buraya gelmek bana çok iyi geldi”

13 yaşındaki Furkan Sürer, merkezin açıldığı ilk yıldan bu yana kurslara katıldığını belirterek, “Ailemle birlikte hangi kurslara ihtiyacım varsa onları seçiyorum. Sosyalleşmek ve öğrenmek açısından çok yararlı oldu” dedi. Kardeşi Yusuf ise “Beden eğitimi ve futbol en sevdiğim dersler. Gelişmek için buraya geliyorum” diyerek duygularını paylaştı.

“Resim yeteneğimi burada geliştirdim”

10 yaşındaki Emre Poyraz Arısoy, merkeze ilkokul 1. sınıftan beri devam ettiğini, en çok resim kursunu sevdiğini anlattı. “İleride ressam olmak istiyorum. Bu kurslar bana çok katkı sağladı” diyen Emre, resim yapmanın kendisi için özel bir yer taşıdığını vurguladı. Annesi Emine Arısoy ise merkezin hem eğitime hem sosyalleşmeye katkı sunduğunu belirterek, “El becerileri gelişti, daha girişken oldu” dedi.