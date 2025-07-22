İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Mustafa Kemal Mahallesi’nde düzenlenen aşure etkinliğinde birlik ve dayanışma mesajı verdi. Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Tugay, “Benim tanıdığım Mustafa Kemal Mahallesi de, Karşıyaka da, İzmir de asla mücadeleyi bırakmaz” dedi.



Aşure etkinliğinde buluşma

Muharrem ayı nedeniyle Karşıyaka'nın Mustafa Kemal Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel aşure etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. Etkinlikte vatandaşlarla sohbet eden Tugay, hem mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi hem de birlik çağrısında bulundu.

Tugay: İzmir kararlılıkla yoluna devam edecek

Etkinlikte yaptığı konuşmada, zorlu bir dönemden geçildiğini belirten Başkan Tugay, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Yüzlerde biraz hüzün var. Tabii ki üzüleceğiz ama ne olursa olsun birliğimiz, beraberliğimiz için mücadele edeceğiz. Bu mücadelede var olmaya kararlıyım. Benim tanıdığım Mustafa Kemal Mahallesi de, Karşıyaka da, İzmir de asla bu mücadeleyi bırakmaz.”

“Her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz”

Geçmişte çok daha zor günler yaşandığını hatırlatan Başkan Tugay, “Milletimiz birlik içinde her şeyin üstesinden geldi. Bu gördüğünüz her şeyi atalarımız bize bıraktı. Biz de bu emaneti çocuklarımıza en iyi şekilde teslim edeceğiz” dedi.

“Mahallenin yeri bende ayrı”

Mustafa Kemal Mahallesi'nin kendisi için özel bir yeri olduğunu söyleyen Tugay, önceki dönemde edindiği deneyimlere değinerek, “Burada yaşayan insanların ne kadar duyarlı ve çalışkan olduğunu biliyorum. Bu mahallenin her bir metresi hafızamda yer etti” ifadelerini kullandı.

Birlik mesajları peş peşe geldi

Etkinliğe katılan Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir de birlik çağrısında bulundu:

“Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu nedenle bizi biz yapan değerlere her zamankinden daha fazla sarılmalıyız.”

Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Hanımşah Han ise konuşmasında aşure geleneğinin birleştirici gücüne dikkat çekti:

“Farklılıklarımızı aynı kazanda kaynaştırdığımız bu güzel gelenekte gönüllerimizi birleştiriyoruz.”