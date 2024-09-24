Çin merkezli BYD, elektrikli araç piyasasında dikkat çeken bir adım atarak yenilenen hibrit SUV modeli Seal U DM-i'yi tanıttı. 1400 km'ye ulaşan menzili ve Türkiye'de üretim ihtimaliyle öne çıkan model, otomobil severlerin ilgisini çekiyor.

BYD, yenilenen Seal U DM-i modeliyle hibrit SUV dünyasında yeni bir kilometre taşına imza attı. Bu model, özellikle Türkiye’de elektrikli ve hibrit araçlar için büyük bir adım olarak görülüyor. 1400 km'ye varan menzil sunan bu araç, Türkiye’de üretilebilecek modeller arasında yer alıyor. Şirket, Türkiye'de üretim yapma planlarını resmî olarak duyurmamış olsa da bu olasılığın ciddi şekilde değerlendirildiği konuşuluyor.

Çin’de Song Pro DM-i adıyla satışa sunulan bu SUV modeli, Türkiye’de Seal U DM-i adıyla pazara girdi. Araç, 74 kW gücünde 1,5 litrelik motor ve 120 kW gücünde iki elektrik motorunu birleştiriyor. Böylece, araç hem içten yanmalı motor hem de elektrik motorunu kullanarak uzun menzile ulaşabiliyor.

Teknik detaylar:

Elektrik menzili: 75 km ve 115 km arasında değişen iki pil paketi sunuyor.

75 km ve 115 km arasında değişen iki pil paketi sunuyor. Yakıt tüketimi: Pilin bittiği durumlarda 100 km’de 4,85-4,9 litre.

Pilin bittiği durumlarda 100 km’de 4,85-4,9 litre. Güvenlik özellikleri: Araç, Seviye 2 DiPilot akıllı sürüş yardımı gibi birçok güvenlik teknolojisi ile donatılmış. Özellikle Uyarlanabilir Seyir Kontrolü, Çarpışma Uyarısı, Otomatik Acil Frenleme gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Türkiye’de üretim ihtimali

BYD'nin Türkiye’de üretim yapma olasılığı, özellikle yerli otomobil sektöründe merakla beklenen bir gelişme. Türkiye, elektrikli araç üretimi için cazip bir pazar haline gelirken, BYD'nin bu yöndeki adımları dikkat çekiyor. Yerli üretim, özellikle araç fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir ve Türkiye’nin otomobil ihracatına katkı sağlayabilir.