CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, il yöneticileriyle yapacağı görüşme öncesi, kendilerini tanıtan özgeçmişlerini getirmelerini talep etti.

CHP İzmir’de il yöneticilerine CV talebi

17 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen CHP İzmir İl Kongresi sonucunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, tek aday olarak il başkanı seçilmişti.

WhatsApp grubu kuruldu

Yeni il başkanının talimatıyla, yöneticiler için bir WhatsApp grubu oluşturuldu ve 40 il yöneticisi gruba eklendi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba günü yapılacak görüşmede il yöneticileriyle tek tek görüşülecek. Görüşmeye özgeçmişlerin getirilmesi istendi.

Talebin, yöneticilerin görev ve sorumluluk dağılımı ile ilgili planlamalar için yapıldığı ileri sürüldü.