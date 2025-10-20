Rusya’dan bazı sosyal medya kullanıcıları, Türkiye’ye düzenledikleri tatil turlarında yetişkin içerikli videolar çekip internete yüklemeye başladı. Bu yasa dışı trend, ülkede büyük endişe yaratıyor.

Türkiye’de skandal turizm trendi

Rusya’daki sosyal medya kullanıcılarının Türkiye’ye düzenlediği tatil turlarında, yetişkin içerikli videolar çekip internete yüklemeye başladıkları iddia edildi. “Ahlaksız film turları” adı verilen bu trend, özellikle Türkiye, Endonezya ve Tayland gibi turistik bölgelerde hızla yayıldı.

Regnum Ajansı ve Telegram kanalı SHOT’ın paylaştığı bilgilere göre, bazı amatör oyuncular tatil paketlerini satın alarak sahillerde veya otellerde yetişkin içerikler üretiyor ve bu görüntüleri uluslararası platformlarda paylaşarak gelir elde ediyor.

Yüksek kazanç ama ağır risk

Söz konusu faaliyetlerden elde edilen aylık kazanç bazı durumlarda 2 milyon rubleye (yaklaşık 1 milyon TL) kadar çıkabiliyor. Ancak bu girişimler, Türkiye ve Tayland gibi ülkelerin yasalarına aykırı.

Kamuya açık alanlarda çekim yapanlar yakalanmaları durumunda:

Hapis cezası alabilir

Sınır dışı edilme riskiyle karşılaşabilir

Rusya’da da durum farklı değil: Pornografi üretimi ve yayılması suç teşkil ediyor. İçerikleri paylaşanlara 600 bin rubleye kadar para cezası ve 6 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Turizm sektörü ve ülke itibarı tehlikede

Rus basını, bu yasa dışı trendin turizm sektörünü olumsuz etkileyebileceği ve ülkelerin uluslararası itibarını zedeleyebileceği uyarısında bulunuyor. Sosyal medyada hızla yayılan içerikler, hem turist güvenliği hem de yerel halkın huzuru açısından endişe yaratıyor.