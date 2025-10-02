Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artış, LPG fiyatlarına 1,18 TL zam getirecek. Yeni fiyatlarla LPG 28 TL seviyelerine ulaşacak.

LPG fiyatlarına yeni zam!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2 Ekim itibariyle LPG fiyatlarına 1,18 TL zam yapılacak. Bu artışın ardından LPG fiyatları, büyük şehirlerde 28 TL seviyelerine yaklaşacak.

Benzin ve motorin fiyatları değişmiyor

2 Ekim itibariyle benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmayacak. Fakat, LPG fiyatlarına yapılacak olan zam, araç sahiplerini etkileyen önemli bir değişiklik olarak dikkat çekiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

Sektör kaynaklarına göre, 2 Ekim’de İstanbul, İzmir ve Ankara'da geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 53,29 TL Motorin: 54,48 TL LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 53,13 TL Motorin: 54,35 TL LPG: 25,88 TL

Ankara: Benzin: 54,13 TL Motorin: 55,48 TL LPG: 26,40 TL

İzmir: Benzin: 54,46 TL Motorin: 55,81 TL LPG: 26,33 TL



LPG fiyatlarındaki artışın, özellikle düşük yakıt tüketimi ile bilinen araçlar için maliyetleri yükseltmesi bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmıyor, ancak döviz ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle, gelecekteki fiyat artışları dikkatle izleniyor.