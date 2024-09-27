Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında atılacak adımlar arasında çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası primi alınması iddiasına ilişkin açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “1999-2016 yılları arasında uygulanan SGDP 29/02/2016'da yapılan değişlik ile uygulamadan kaldırılmıştı. Ekonomik krizde hükümetin kaynak arayışında için tekrar gündeme gelebilir” dedi.

Türkiye'de 16 milyonun üstünde emekli, ocak ayında yapılacak aylık zammını beklerken, Orta Vadeli Program (OVP) ile yeni bir kesinti kararı gündeme geldi. İddiaya göre, çalışmaya devam eden emeklilerin aylıklarından yüzde 12,5 oranında kesinti yapılacak.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X platformundan açıklama yaparak çalışan emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulamasının 2016’da kaldırıldığını hatırlatarak şunları yazdı:

“Tüm emeklilerden değil, emekli olduktan sonra Ticari veya Serbest Meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan veya vergiden muaf olmakla beraber Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı bulunan yahut Anonim Şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortağı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından yapılan kesinti yaşadığımız ekonomik krizde hükümetin kaynak arayışında için tekrar gündeme gelebilir. Meclis açıldığında yeni yasal düzenlemelerin neler olacağını daha net göreceğiz.”

İlk olarak Bağ-Kur emeklilerinden kesilmeye başlamıştı

Erdursun, çalışan emekliden 1999-2016 arasında kesilen Sosyal Güvenlik Destek Priminin önceki yıllarda hangi emekliyi kapsadığını anlattı:

- Emekli olduktan sonra kendi adına işyeri açan ya da şirket ortağı olan ya da bu faaliyetlerine ara vermeden devam eden Bağ-Kur emeklilerinden ilk olarak 1999'da yüzde 10 SGDP kesilmeye başlandı.

- 2003 yılında kapsam genişletildi. SSK ve Emekli Sandığı Emeklileri de emeklilik sonrası işyeri açar ya da şirket ortağı olurlarsa yüzde 10 SGDP'ne tabi oldular.

- 1/10/2008-31/12/2008 arası kesinti oranı yüzde 12'ye çıkartıldı.

- 1/1/2009'dan itibaren kesinti oranı yüzde 1 yıllık arttırılmaya başlandı.

- Emekli olduktan sonra vergi mükellefi olan ya da şirket ortağı olan emeklilerden kesinti yüzde 15'e kadar çıktı.

- 23.04.2015'de yasal değişiklik ile tekrar yüzde 10'a indirildi.

- 29.02.2016'da yapılan son değişiklik ile 2016/Mart ayı emekli aylıklarında yüzde 10 SGDP kesintisi sonlandırıldı.

EMEKLİ AYLIKLARINDAN KESİNTİ Mİ YAPILACAK!

✍️Son günlerde emekli aylıklarından SGDP kesileceği haberleri yapılmakta, 1999-2016 yılları arasında uygulanan SGDP 29/02/2016'da yapılan değişlik ile uygulamadan kaldırılmıştı.

◼️Öncelikle şunu söyleyelim geçmiş uygulama tüm emeklileri… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) September 27, 2024