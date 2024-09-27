İzmir’de yaşayan 60 yaşındaki Güneş Laçinkaya, yıllardır tansiyon ilaçları kullanmasına rağmen son üç ayda tansiyonunu kontrol altında tutmakta zorluk çekiyordu. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen anjiyo işlemi, Laçinkaya’nın tansiyon sorununa son verdi.

Tansiyon Sorununun Kaynağı

Güneş Laçinkaya, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği’ne başvurduktan sonra doktorlar tarafından yapılan muayene sonucunda, sol böbrek damarında %90 darlık tespit edildi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Şenöz, bu darlığın tansiyon problemlerine neden olduğunu belirterek, anjiyo ile damarın açılması gerektiğini ifade etti.

30 dakikalık anjiyo işlemi

Laçinkaya’nın böbrek damarına yerleştirilen stent sayesinde tansiyonu normale döndü ve artık ilaç kullanmasına gerek kalmadı. Laçinkaya, "Artık tansiyon ilacı kullanmıyorum, çok mutluyum. Doktorum Oktay Bey ve tüm ekibe çok teşekkür ederim," dedi. Anjiyo işlemi sadece 30 dakikada tamamlandı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Hipertansiyon: Dünya çapında bir sorun

Doç. Dr. Oktay Şenöz, hipertansiyonun dünya genelinde 1,5 milyar insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. “Bu hastalık her yıl dünya çapında 10 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Türkiye’de ise yaklaşık 20 milyon hipertansiyon hastası var ve bu kişilerin yarısından fazlası hastalığının farkında bile değil," dedi.

29 Eylül Dünya Kalp Günü uyarıları

29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla önemli uyarılarda bulunan Doç. Dr. Şenöz, “Kalp sağlığımızı korumanın en önemli yollarından biri düzenli sağlık kontrolleri ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemektir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, tuz ve yağ tüketimini sınırlamak, sigaradan uzak durmak ve stres yönetimi yapmak kalp sağlığını korumada kritik öneme sahiptir," şeklinde konuştu.

Tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekenler

Dr. Şenöz, hipertansiyon hastalarının yaşam tarzlarına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Diyette tuz ve doymuş yağ oranının azaltılması, fiziksel aktivitenin artırılması, kilo kontrolü ve sigaradan uzak durmak büyük önem taşıyor. Tansiyon hastaları haftada birkaç kez tansiyonlarını ölçmeli ve düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemelidir," önerisinde bulundu.

17 yıllık tansiyon hastalığından kurtuluş

Güneş Laçinkaya, 17 yıllık tansiyon hastalığı sürecinde sürekli ilaç kullanmak zorunda kaldığını belirterek, "Oktay Bey anjiyo ile böbrek damarımı açtı ve şu an ilaç kullanmıyorum. Hem sağlık durumum düzeldi hem de tansiyonum normale döndü. Hastanede çok iyi hizmet aldım ve çalışanlar da çok ilgiliydi. Doktorum ve ekibine teşekkür ederim," dedi.