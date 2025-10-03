Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, çalışanların merakla beklediği kıdem tazminatı zammı hakkında açıklama yaptı. Karakaş, memur maaşlarına ocak ayında yapılacak yüzde 16–18 arası zam ve 1000 TL’lik seyyanen artışla birlikte kıdem tazminatı tavanının da yaklaşık 63 bin TL’ye yükseleceğini söyledi.

Kıdem tazminatı nasıl belirleniyor?

İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Bu nedenle memur maaşlarına yapılan zam, kıdem tazminatı tavanını da doğrudan etkiliyor.

01 Ocak 2025 itibarıyla kıdem tazminatı üst sınırı 46.655 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı. Yeni yılda bu rakamın güncellenmesi bekleniyor.

Enflasyon ve toplu sözleşme etkisi

Karakaş, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarının da kıdem tazminatını yükselteceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre 2025 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,86 olduğunu hatırlattı.

Karakaş, “Ocak ayında memur ve emeklisinin maaşlarına yüzde 16–18 arası zam yapılmasını, ayrıca 1000 TL’lik seyyanen artış eklenmesini bekliyoruz. Bu güncelleme kıdem tazminatı tavanını da artıracak” dedi.

Yeni tavan 63 bin TL’ye çıkabilir

Son verilerle birlikte kıdem tazminatı tavanında yüzde 18 civarında artış öngörülüyor. Bu durumda tavan 53.919 TL’den 63.625 TL seviyesine yükselecek. Böylece çalışanların kıdem tazminatında yaklaşık 9 bin 600 TL’lik ek artış gerçekleşmiş olacak.