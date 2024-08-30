AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sistemine yönelik güncellemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, Türkiye’de emeklilik yaşının ve prim miktarının uluslararası standartlara göre yeniden değerlendirileceğini belirtti. Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşının genellikle 65 veya 67 olduğunu, bazı ülkelerde ise 70 yaşına kadar çıktığını ifade etti. Türkiye’de ise şu anda 2 çalışana 1 emekli düşmekte ve bu dengenin sürdürülebilirliği açısından sistemde değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.

Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle emekli maaşlarının arttırıldığını ve bu desteğin süregeldiğini söyledi. Ancak, mevcut sistemin daha adil ve dengeli bir hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Şu anda emeklilik sistemine dair resmi bir yasal düzenlemenin bulunmadığını, bu konuda detaylı çalışmaların devam ettiğini ekledi.

Haftalık çalışma saatleri düşürülecek mi?

Güler, haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik bir düzenlemenin gündemde olmadığını açıkladı. Pandemi sürecinde bazı sektörlerde ve meslek gruplarında esnek çalışma modelleri önerilse de, genel olarak haftalık çalışma saatleri veya günleri ile ilgili herhangi bir değişiklik planlanmıyor. Ancak, bazı sektörlerde ve mesleklerde uzaktan çalışma gibi esnek çözümler değerlendirilmeye devam edilecek.

Davaların yargı süreci ve istinaf

Abdullah Güler, bazı davaların istinafa gitmeden doğrudan Yargıtay’a gönderilmesiyle ilgili bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirtti. Ancak, hukuki süreçlerin hızlandırılmasına yönelik bazı öneriler ve çalışmalar bulunduğunu ifade etti. Güler, ceza davalarının yüzde 85’inin istinaf sürecinden geçerek kesinleştiğini ve bu sürecin hızlandırılmasıyla ilgili önerilerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak, bu değişikliklerin yapılırken adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi gerektiğine de dikkat çekti.