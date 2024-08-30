Sokakta dehşet: 11 hayvan zehirlenerek öldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sığacık Mahallesi'nde yaşanan olayda, beş köpek ve altı kedi zehirlenerek öldürüldü. Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler harekete geçti

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü ve belediye ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Zehirlenen iki köpek ise tedavi altına alındı.

Alan taraması sürüyor

ANDA Arama Kurtarma ve HAK-TİM ekipleri, bölgede başka zehirlenen hayvan olup olmadığını tespit etmek için alan taraması yapıyor. Araştırmalar devam ediyor.