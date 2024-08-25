Alternatif müziğin başarılı ismi Can Bonomo, 2 Kasım 2024 Cumartesi akşamı, İzmir'in en gözde mekanlarından Hangout PSM'de sahne alacak. Saat 22:00'de başlayacak olan bu özel konserde, Bonomo, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Can Bonomo'dan Enerji Dolu Performans

Türk müziğinin özgün isimlerinden Can Bonomo, sahne performansıyla dinleyicilerini bir kez daha etkilemeye hazırlanıyor. Kendine has tarzı ve hit şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde taht kuran sanatçı, İzmir’deki bu konserinde hem eski hem de yeni şarkılarını seslendirecek.