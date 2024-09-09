Çan ilçesinde büyük bir heyecanla beklenen Çan Fen Lisesi inşaatı, planlanan süreden daha hızlı ilerliyor. Modern mimarisi ve geniş sosyal tesisleriyle dikkat çeken proje, önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirilecek.

Çan Fen Lisesi inşaatı sürüyor

Çan Fen Lisesi inşaatı, bölge halkı tarafından heyecanla takip ediliyor. AK Parti Çan İlçe Başkanlığı yetkilileri, inşaatın planlanan takvimin ilerisinde olduğunu belirterek, okulun yeni eğitim-öğretim yılı başında açılmasının hedeflendiğini ifade etti. Büyük ölçüde tamamlanan altyapı çalışmalarıyla birlikte, lisenin modern yapısı ve eğitim alanında sunacağı olanaklar şimdiden merak konusu.

Modern mimari ve donanımlı tesisler

Çan Fen Lisesi, yalnızca modern bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, sunduğu sosyal ve spor olanaklarıyla da öğrencilerine gelişim fırsatları sunacak. Okulun içinde yer alacak spor salonu, konferans salonu, halı saha ve 200 kişilik öğrenci yurdu, öğrencilerin eğitim hayatlarını zenginleştirecek. Ayrıca okulun peyzaj mimarisi, sadece eğitim değil estetik bir değer de katacak. Bu kapsamlı proje, Çan’ın eğitim altyapısına büyük katkı sağlayacak.

İlçeye değer katacak bir eğitim yatırımı

AK Parti Çan İlçe Başkanlığı yetkilileri, yaptıkları açıklamada projenin Çan’a önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Açıklamada, “Planlanan takvimin ilerisinde ilerleyen Çan Fen Lisesi inşaatımızın önümüzdeki eğitim-öğretim yılı başında tamamlanması öngörülüyor. Okulumuz, spor salonu, halı saha, konferans salonu ve 200 öğrencilik yurduyla ilçemize büyük bir değer katacak. Sabırsızlıkla açılış gününü bekliyoruz,” ifadelerine yer verildi.