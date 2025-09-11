İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e el konulmasının ardından “Can Holding’in sahibi kim?” sorusu gündeme geldi. Özellikle Show TV ve Habertürk’ün de bağlı bulunduğu holdingin yöneticisi Kemal Can’ın gözaltına alınması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Can Holding’in sahibi kimdir?

Can Holding’in yönetiminde Kemal Can bulunuyor. Holding, medya alanında Show TV, Habertürk, Bloomberg HT ve HT Spor’un yanı sıra enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyor.

Kemal Can kimdir?

Kemal Can, 1973 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 52 yaşında olan Kemal Can, Can Holding’in kurucusu Zamanhan Can’dan sonra holdingin yönetimini devraldı. Medya yatırımlarının yanı sıra enerji, otelcilik ve eğitim sektörlerinde de girişimlerde bulundu. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyor.

Habertürk ve Show TV’nin sahipliği

Aralık 2024’te Turgay Ciner’in medya şirketlerini devretmesiyle Ciner Yayın Holding, Can Holding bünyesine geçti. Bu süreçte Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor, Kemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Şakir Can yönetiminde faaliyet göstermeye başladı.

Kemal Can neden gözaltına alındı?

11 Eylül 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla Can Holding yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda Kemal Can’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Holding bünyesinde toplam 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu.