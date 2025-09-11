Bayraklı’da bir eve düzenlenen baskında, doğal ihtiyaçları karşılanmadan ve uygunsuz koşullarda tutulan 20 köpek kurtarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin korumasına alınan köpeklerin tedavi süreçleri sürerken, kısa sürede sahiplendirilerek sıcak yuvalarına kavuşmaları hedefleniyor.

İzmir Bayraklı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, gelen bir şikayet üzerine 4 Eylül tarihinde bir eve operasyon düzenledi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerinin de katıldığı incelemede, ev sahibinin teriyer ve Fransız bulldog başta olmak üzere farklı cinslerden 20 köpeği aynı ortamda, hijyen kurallarına uygun olmayan şartlarda barındırdığı tespit edildi.

Doğal ihtiyaçlarının karşılanmadığı belirlenen köpeklere el konuldu. Kurtarılan köpekler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi’ne ait nakil araçlarıyla Bornova Işıkkent Köpek Bakımevi’ne getirildi.

Sağlık Kontrolleri ve Tedavileri Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Veteriner Hekim Nadide Işıklı, kurtarılan köpeklerin sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Köpeklerin ilk muayenelerinin yapıldığını belirten Işıklı, şunları söyledi:

"Bakımevimize getirildiklerinde genel sağlık kontrolleri ve antiparaziter tedavileri yapıldı. Hepsine mikroçip takıldı ve sahipli olup olmadıkları kontrol edildi. Şu an tedavi süreçleri devam ediyor. Tedavileri tamamlandıktan sonra tıraş ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Ardından sahiplendirme programına dahil edeceğiz."

"Sıcak Yuvaya Kavuşmalarını İstiyoruz"

Köpeklerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak toparlanmaları için özel bir bakım uygulandığını söyleyen Nadide Işıklı, sahiplendirme süreci hakkında şu bilgileri verdi:

"Hepsi son derece sevimli ve ev ortamına alışkın dostlarımız. Bir an önce sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşmalarını istiyoruz. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, Patilikent sosyal medya hesapları üzerinden sahiplendirme ilanlarını takip edebilir. Ayrıca her gün 13.00-16.00 saatleri arasında Işıkkent Köpek Bakımevi’ni ziyaret ederek bizzat sahiplenme başvurusu yapabilirler."

İzmir Büyükşehir’den Can Dostlara Güvenli Bir Gelecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurtarılan 20 köpeğin sahiplendirilmesiyle birlikte sokak hayvanlarının korunması ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, hayvanların sadece sahiplenme yolu ile sıcak yuvalara kavuşmasının değil, aynı zamanda hayvan haklarına saygı konusunda toplumda farkındalık oluşturmanın da büyük önem taşıdığını vurguluyor.