Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı. 15 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesi Ambar Çayı Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, A.Ç. (18) idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak yan yattı.
Liseli Zeynep araç altında kaldı
Kazada araç içinde bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün, camdan fırlayarak aracın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Zeynep Tüzün’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Sürücü gözaltına alındı
Kazayı yapan sürücü A.Ç., tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
