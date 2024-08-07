Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 8 çocuk dahil toplam 26 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-84’ ve botu ‘KB-119’ tarafından durdurulan lastik bot, göçmenleri taşıyan önemli bir kaçak geçiş operasyonunun önüne geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine hızla harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurarak göçmenleri kontrol altına aldı. Botta toplam 26 kaçak göçmen bulunurken, bunlardan 8’inin çocuk olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-84’ ve botu ‘KB-119’ tarafından gerçekleştirilen operasyonda, lastik botun durdurulması ve göçmenlerin güvenli bir şekilde alınması sağlandı. Ekipler, göçmenlerin sağlık durumunu kontrol ettikten sonra işlemlere başladı.

Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Merkezde, göçmenlerin durumları değerlendirilecek ve uluslararası yasalar çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Göçmenler, yasadışı geçişler ve uluslararası göçmenlik düzenlemeleri gereği, Türkiye'nin göçmenleri geri gönderme merkezlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili ülkelere geri gönderilecekler.