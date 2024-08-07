İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu projelere bir yenisini ekliyor. Bornova Işıklar Mahallesi’nde 222 milyon liralık yatırımla kurulacak Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi, bitki ve mobilya atıklarını ekonomik değere dönüştürecek. Bu projeyle İzmir’in 2030 İklim Nötr Hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılmış olacak.

Sıfır atık, yüksek verim

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, doğaya ve çevreye zarar veren bitkisel ve mobilya atıklarını değerlendirecek. Tesis, hem görsel hem de çevresel kirliliği azaltacak, haşere üremesi gibi sorunları engelleyecek. Dönüştürülen atıklar, sanayi tesislerinde ek yakıt olarak kullanılacak ve ekonomiye katkıda bulunacak.

İleri teknoloji atık işleme

Bornova Işıklar Mahallesi’ndeki tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 7 bin 500 metrekarelik alanda kurulacak ve kapalı sistemle çalışacak. Atıklar türlerine göre ayrılarak kaba kırıcıdan geçirilecek ve metaller manyetik seperatör yardımıyla ayrılacak. Eddy akımlı ayırıcılar sayesinde, manyetik olmayan metaller cam, plastik ve diğer malzemelerden ayrılacak. Son olarak, ince kırıcı ünitesinden geçirilen atıklardan türetilmiş yakıt üretilecek. Günlük olarak 120 ton atık işlenecek ve 100 ton ek yakıt elde edilecek.

Geleceğin enerji kaynağı

Kurulumun ardından 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanan tesis, sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanacak. Tesisin çatısına kurulacak güneş enerji santrali (GES) ile ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi kendi kendine üretilecek. Bu, hem enerji maliyetlerini azaltacak hem de çevreye duyarlı bir üretim süreci sağlayacak.

İhaleyi kazanan firma, tesisin işletmeye alınmasından sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bir yıllık 3 milyon 775 bin lira kira ödeyecek ve kira bedeli her yıl artacak. 222 milyon liralık yatırımın ardından tesis, ilgili bakanlıklardan alınacak izinlerle birlikte devreye alınacak.