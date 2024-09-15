Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen başarılı bir operasyon sonucunda, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler arasında 17 çocuk bulunuyor.

Sahil Güvenlik ekiplerinden hızlı müdahale

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye hızla intikal eden Sahil Güvenlik gemisi TCSG-84 ve Sahil Güvenlik botu KB-4304, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botu tespit ederek göçmenleri kurtardı.

34 kaçak göçmen kurtarıldı

Operasyon sonucunda, lastik bot içerisindeki 34 kaçak göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, 17’si çocuk olmak üzere çeşitli yaş gruplarından oluşuyor. Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen göçmenler, burada yapılan ilk işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.