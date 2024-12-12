Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz gece saat 03.40 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gemi trafiği durdu

Yoğun sisin etkisiyle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden boğaza giriş yapmak isteyen gemi kaptanlarını telsizle uyardı. Gemi geçişlerinin güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu bildirildi.

Demir bölgelerinde bekleyiş

Boğazda geçiş yapacak gemiler, demir bölgelerine yönlendirildi. Sis etkisini kaybedene kadar gemilerin bu bölgelerde beklemesi talimatı verildi. Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesiyle trafiğin yeniden açılacağını duyurdu. Denizcilik otoriteleri, bölgede olası kazaları önlemek amacıyla güvenlik önlemlerini artırdı. Sisli havanın birkaç saat daha etkili olması bekleniyor.