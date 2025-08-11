Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgede tahliye çalışmaları başlatıldı.

Öğle saatlerinde başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşmasıyla birlikte bazı evler ve araçlar alevlerden zarar gördü.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlara tahliye ekiplerine yardımcı olmaları ve bölgeye gereksiz araç trafiği oluşturmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Yoğun duman nedeniyle Çanakkale Havalimanı sivil uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, rüzgarın etkisinin devam etmesi müdahaleyi güçleştiriyor.