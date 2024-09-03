UEDAŞ, 4 Eylül 2024 tarihinde Çanakkale'nin Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Ezine, Gelibolu, Merkez ve Yenice ilçelerinde enerji altyapısını güçlendirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu kesintiler, enerji dağıtım hatlarının bakımı ve modernizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek.

Elektrik kesintisinin kapsamı

UEDAŞ, Çanakkale'nin çeşitli ilçelerinde planlı bakım çalışmaları yapacağını ve bu nedenle elektrik kesintilerinin olacağını açıkladı. Bu çalışmalar, eskiyen ekipmanların yenilenmesi ve enerji altyapısının modernize edilmesi gibi nedenlerle gerçekleştiriliyor. Bu tür müdahaleler, uzun vadede daha güvenilir ve kesintisiz bir enerji hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Kesinti saatleri

Çanakkale'nin belirli bölgelerinde gerçekleşecek elektrik kesintileri şu saat aralıklarında planlanmıştır:

Ayvacık: 10:00 - 15:00 saatleri arasında

Bayramiç: 10:00 - 14:00 saatleri arasında

Biga: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Çan: 10:00 - 14:00 saatleri arasında

Ezine: 14:00 - 17:00 saatleri arasında

Gelibolu: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Merkez: 13:00 - 14:30 saatleri arasında

Yenice: 10:00 - 14:00 saatleri arasında

Alınması gereken önlemler

Kesinti süresi boyunca vatandaşların gerekli önlemleri alarak, elektrikli cihazlarını kapatmaları ve bu süreçte dikkatli olmaları önerilmektedir. UEDAŞ, kesinti sonrasında enerji hizmetinin daha kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sunulacağını belirtti.

Elektrik kesintileri sırasında olumsuz etkilenmemek adına vatandaşların alabileceği bazı önlemler şunlardır:

Elektronik cihazları koruma: Bilgisayar, televizyon gibi hassas elektronik cihazların fişlerini prizden çekmek, ani voltaj dalgalanmalarına karşı cihazları koruyacaktır.

Alternatif aydınlatma hazırlığı: Kesinti saatlerinde kullanılmak üzere pilli lambalar veya el fenerleri hazırda bulundurulmalıdır.

Gıda güvenliği: Buzdolabı ve derin dondurucuların kapakları mümkün olduğunca kapalı tutulmalı, gıda maddelerinin bozulmasını önlemek için soğuk hava kaybı minimize edilmelidir.

Mobil cihazlar: Telefon ve tabletlerin şarjlarının dolu olduğundan emin olunmalı, acil durumlarda iletişim sağlayabilmek için bu cihazlar kesinti öncesinde tamamen şarj edilmelidir.

UEDAŞ’tan güncel bilgilere ulaşım

Kesinti saatlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, vatandaşların UEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşmaları mümkündür. Ayrıca, UEDAŞ müşteri hizmetleri de bu süreçte vatandaşlara destek sağlayacaktır.