Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki sezonun ilk maçında İnegölspor'u 2-0 yenerek 3 puanla sezona başarılı bir başlangıç yaptı. Ancak, bu galibiyetin ardından sol bek Yusuf Acer'in takımdan ayrılabileceği öğrenildi. İnegölspor karşılaşmasında kadroda yer almayan 27 yaşındaki savunma oyuncusunun kendisine yeni bir kulüp aradığı belirtiliyor.

Yusuf Acer, Altınordu altyapısından yetiştikten sonra 2019 yılında takımdan ayrılmış, dört yıllık aranın ardından geçen sezon yeniden kırmızı-lacivertli formaya dönmüştü. 2023-2024 sezonunda TFF 2. Lig'de 27 maçta ve kupada 1 maçta görev yapan Yusuf'un, yeni sezon öncesinde sözleşmesi sona eren oyuncular arasında yer almasına rağmen, yönetim sadece onunla 1 yıllık sözleşme uzatma kararı almıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte, Altınordu'nun Yusuf Acer ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Altınordu'da savunmanın solunda, asıl mevkisi sağ bek olan Alper Tursun'un görev aldığı, altyapıdan gelen 20 yaşındaki sol bek Mustafa Kocabaş'ın ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturduğu ifade edildi.

İzmir ekibi, deplasmanda oynayacağı Kepezspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Bu gelişmeler, Altınordu'nun savunma hattında yeni bir yapılanmaya gideceğini gösteriyor.