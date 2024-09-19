Türk bankaları, Rusya ve Belarus ile ilgili finansal işlemleri durdurmayı ve bu işlemleri yalnızca bir bankaya devretmeyi planlıyor. Bir kaynak, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, neredeyse tüm Türk bankalarının, Rusya ile ilgili işlemlere yönelik hizmet vermeyi bırakmaya çalıştığını belirtti. Bankalar, bu hizmetleri yerel bir bankaya yönlendirmeyi hedefliyor.

Özel ve Devlet Bankalarını Kapsıyor

Bu gelişme, yabancı ortakları olmayan özel ve devlet bankalarını doğrudan ilgilendiriyor. Batı ortaklı finans kuruluşları ise Rusya ile ilgili işlemleri çoktan durdurmuş durumda.

Bir kaynak, "Sadece Emlak Katılım Bankası, Rus rublesi/Türk lirası çiftiyle alım satım işlemleri yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Alexey Erkhov, Türk bankalarının Rusya'ya mal transitinde yer alan şirketlere baskı yaptığını, para transferlerini engellediğini ve hesaplarını kapattığını söylemişti.