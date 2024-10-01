Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri sektörünü yakından ilgilendiren bir toplantıya ev sahipliği yaptı. "Su Ürünleri Üretim Planlaması ve Hamsi Avcılığında Kota Uygulamaları" başlıklı toplantıda, bölgenin su ürünleri üretim planı ve destekleme modelleri gibi konular detaylı olarak ele alındı. Bu önemli toplantıda ayrıca, hamsi avcılığında uygulanan kota sisteminin detayları ve küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi gibi başlıklar da değerlendirildi.

Hamsi kotası masaya yatırıldı

Toplantıda, özellikle Çanakkale’nin su ürünleri üretim planı ve destekleme modeli üzerinde duruldu. Bu kapsamda, balıkçı gemilerinin boylarına göre değişen destek tutarları ve su ürünleri bilgi sistemi gibi yenilikçi yaklaşımlar paylaşıldı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, su ürünleri üretim planlamasının denizlerdeki zenginliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkarslan, "Bu planlamanın önemli bir ayağını yeni destekleme modeli ve hamsi kotası oluşturuyor" dedi.

Küçük ölçekli balıkçılığa destek

Toplantıda ayrıca, küçük ölçekli balıkçılık sektörüne yönelik destekleme politikaları ve izleme sistemleri de görüşüldü. Bölgedeki balıkçıların ihtiyaçlarına yönelik yeni stratejiler belirlenirken, balıkçı gemilerinin modernizasyonu ve sektöre sağlanacak destekler hakkında bilgi verildi.