ABD’nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Trump, mevcut yönetimi sert bir dille eleştirerek, dünya genelindeki çatışmaların artığını ve ABD'nin liderlikten yoksun olduğunu vurguladı.

Dünya kontrolden çıktı

Trump, "Dünya yanıyor ve kontrolden çıkıyor. Ülkemizi yöneten kimse yok. Joe Biden, neredeyse görünmez bir başkan; Kamala Harris ise tamamen kayıp" ifadeleriyle yönetimi hedef aldı. Harris’in bağış toplama faaliyetlerine odaklandığını savunan Trump, mevcut yönetimin ABD'yi zayıflattığını belirtti.

Bu yönetimde terör yayılıyor

Başkanlık dönemi boyunca İran'ın kontrol altında olduğunu hatırlatan Trump, "İran nakit sıkıntısı çekiyordu ve bir anlaşma yapmak için çaresizdi. Ancak Biden ve Harris'in yönetiminde terör her yere yayılıyor" dedi.

Trump, mevcut yönetimin dünyayı savaşın eşiğine getirdiğini ve kendi döneminde "Orta Doğu'da savaş yoktu, enflasyon yoktu ve Afganistan'daki felaket yaşanmazdı" şeklinde konuştu. Yeniden başkan olması halinde barışı sağlayacağını dile getiren Trump, Kamala Harris’in dört yıl daha görevde kalması durumunda dünyanın büyük bir krize sürükleneceğini öne sürdü.