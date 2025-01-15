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Bodrum'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, örgüt üyelerine ait çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 11 Ocak'ta geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Silahla tehdit ve şantaj yoluyla mal varlığı edindikleri belirlenen R.I. yönetimindeki suç örgütü ne yönelik operasyona, 36 ekip katıldı.

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