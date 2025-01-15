Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 11 Ocak'ta geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Silahla tehdit ve şantaj yoluyla mal varlığı edindikleri belirlenen R.I. yönetimindeki suç örgütüne yönelik operasyona, 36 ekip katıldı.
Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, örgüt üyelerine ait çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurları:
- Silah ve Mühimmat: 3 ruhsatsız tabanca, 56 fişek
- Uyuşturucu Maddeler: 66 sentetik uyuşturucu hap, 2 gram uyuşturucu
- Kaçak Ürünler: 4 bin 140 dolu makaron, 2 koli bandrolsüz boş sigara paketi
- Diğer: Mağdurlara ait çok sayıda senet ve tapu, 3 ajanda, 10 cep telefonu, 3 parça halinde tarihi eser niteliğinde malzeme
5 şüpheli tutuklandı
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan:
- R.I, Ş.Ç, S.B, C.I ve E.B., "nitelikli yağma", "yağma" ve "tefecilik" suçlarından tutuklandı.
- A.İ.I, Ö.S, Z.Ç, O.K ve A.S.Ç, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgüt liderine 10 yıl hapis cezası
Operasyonda tutuklanan örgüt lideri R.I.’nın, yağma suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA