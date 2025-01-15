İzmir'de bugün(15 Ocak Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 15 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 15 Ocak Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
SİNEM SU ECZANESİ - ALİAĞA
YENİ MAH. RUMELİ CD. NO:10/B
ALİAĞA DEVLET HASTANESİ KARŞISI,6 NOLU SAĞLIK OCAĞI İLE MEDİKALİN ORTASI
02326555050
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YENI ÖZCAN ECZANESİ - ALSANCAK
ALI ÇETINKAYA BULVARI NO:37/A ALSANCAK KONAK
2324631386
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EYÜP SABRİ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:168/1C
02324411612
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ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C
02324691762
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YENI ÖMÜR ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.784 SOK. NO:18/A
02323882102
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YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2
EGEKENT 4 SİTESİ
02328540097
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YEŞİLDERE ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH.MANOLYA SOK. NO.42
0543 279 22 42
02322792242
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ECEM ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MAH. GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. NO:186/A
02322438777
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BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
2325814404
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MURAT ECZANESİ - BAYRAKLI
1620/1 SOK.NO:32/A ALPASLAN MAH. BAYRAKLI
2323452069
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KERMES ECZANESİ - BERGAMA
ERTUĞRUL MAH. CUMHURİYET CAD. ÖZEL İDARE İŞHANI NO. Z-04
02326331520
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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
02325926018
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BENLIOGLU ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:26/D
HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
2323424557
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İZMİR ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. ANKARA CAD. NO:227/A
02323883286
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ÖNEM ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MAH. 283/12 SOK. NO:10/A
02323470939
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MEVLANA ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MEVLANA MAH. 1731 SOK. NO:10/B
2323399100
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YENI SEVIL ECZANESİ - BOZYAKA
GÜLYAKA MAH.ESKİİZMİR CD. NO:280/B
BOZYAKA CAMİİ YANI
02322509565
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UMUT ECZANESİ - BUCA 1
DUMLUPINAR MAH. ÖZMEN CAD. NO:56/A
02324205357
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YENİGÜN ECZANESİ - BUCA 2
YENİGÜN MAH. 265/8 SOK. NO:29/B
ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM KURUMLARI KARŞISI
02322769771
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ADALAR ECZANESİ - ÇAMDİBİ
BARBAROS MAH.5234 SOK. NO:17/A
ÇAMDİBİ POLİS KARAKOLU SOKAĞI
02324619290
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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
02326733046
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ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A
02327167778
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MARİNA ECZANESİ - ÇEŞME
MUSALLA MAH. 1016 SOK. NO:49/A
02327128392
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DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
02328390004
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CANAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. 1671/1 SOK. NO:863/A
ATA SANAYİ İZBAN DURAĞI KARŞISI
05050210940
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FESLEĞEN ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/B
ÖZEL ÇİĞLİ KENT HASTANESİ KARŞISI
02325032034
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SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ
İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B
02326715353
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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
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GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR
02322717673
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İPEKGÜL ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ESREFPASA CAD.NO.266/A ESREFPASA KONAK-IZMIR
PEHLİVANOĞLU YANI
02322509525
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BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A
02324408987
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FERAH ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIF BEY MH. ETİLER CD. NO:6/A
CİĞERCİ SİNAN KARŞISI
02322524519
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NERMİN ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
İNÖNÜ MH. 672 SK. NO:97/A
02322768994
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ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
02324560057
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SILA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EMEK MH. BARIŞ CD. NO:17/B
YAMANLAR ESKİ ÖZEN TIP MERKEZİ KARŞISI
02323667476
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GÜZELBAHÇE ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MH. İSTİKBAL CD. NO:32/B
02322340028
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FULYA SEKER ECZANESİ - HATAY
ESENYALI MAH. 52/70 SOK.NO:6/A
HALE PASTANESİ ARKA SOKAĞI- ESKİ DOLUNAY PASTANESİ
2322856342
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BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B
BALÇOVA LUNAPARK KARŞIŞI
02322792213
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SEVGİ ECZANESİ - KARABAĞLAR
4592 SOK. NO:20/A SEVGİ MAHALLESİ KARABAĞLAR
02322266622
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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SAHİL ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
DONANMACI MAH. YALI BULVARI NO:270
02323684671
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BEYAZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. GÜN SAZAK BULVARI NO:30/C
02323661862
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ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. 1735 SOK. NO:198/A
BOSTANLI BÜYÜK MİĞROSUN KARŞISINDAKİ FORBESTİN SOKAĞINA GİRİNCE SAĞDA
02323369020
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PARK ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
İMBATLI MAH. 6076/2 SOK. NO:4/C
MEDİCALPARK SOL YANI
02323672424
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ÖZEN ECZANESİ - KEMALPAŞA
SOĞUKPINAR MAH. 256 SOK. NO:12/A
2 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
02328781001
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SERA ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
2326880151
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ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
02325724366
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CEM ECZANESİ - MENDERES
KEMALPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:94/3-A
02327822200
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ALTINBILEK ECZANESİ - MENEMEN
ESATPASA MAH. ATATÜRK CAD. NO:100/B
2328320220
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SAYDAM ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
29 EKİM MAH. 4. CADDE NO:36/D
05308164553
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ATA MERT ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:1176/A
GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ İDARİ BİNASI YANI, GÖZTEPE DEPO DURAĞI
02322855143
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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YENİ GÜLER ECZANESİ - NARLIDERE
MITHATPASA CAD. 301/C
NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ
02322392161
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KÖYMEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
AKINCILAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:16/C
02325448718
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MUTLUM ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ANAFARTALAR MH. ANADOLU CD. NO:79/B
02325451045
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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
02324795435
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YENİ MELİKE ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
B.MENDERES CAD. 121/F SARNIÇ
02322811492
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CANSU ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2
02327434331
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SIFA ECZANESİ - SELÇUK
ATAÜRK MAH. TAHSIN BASARANCAD. NO:3/A
2328926137
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AYLIN ECZANESİ - ŞİRİNYER
358/3 SOK. NO:17/B SIRINYER
FORBES SAĞLIK OCAĞI SOKAĞI
02324386090
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IDIL ECZANESİ - TİRE
YENI MAH.GÜVEN CAD.42/A-B BLOK NO:5
TIRE2NOLUASMST
02325001600
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DİLAN ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MH. 1551 SK. NO:22/A
3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322506006
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TERCAN ECZANESİ - TORBALI
METROPOLİS BULV. TORBALI MAH.NO:52/A-35
KİPA YOLU ÜZERİ SAĞLIK OCAĞI ÇAPRAZI
02328554240
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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GÜNENÇ ECZANESİ - URLA
CAMIATIK MH.ZAFER CD.NO.13
2327544999
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ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
02327422000
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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
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ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
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ZEYTİN ECZANESİ - ÜÇYOL
PİRİ REİS MH. 269 SK. NO:91/C
PETROL OFİSİ ARA SOKAĞI ESKİ ASKERİ HASTANE KARŞISI
02322505035
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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
05370342035
02328146031
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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DOĞA ECZANESİ - YENİŞEHİR
YENİDOĞAN MH. 1138/1 SK. NO:3/A YENİŞEHİR
ADALET BAKANLIĞI DENETİMLİ SERBESLİK BİNASI YANI TEPECİK PAZAR YERİ GİRİŞİ ESKİ KOCAMAN DENİZ HASTANESİ ALTI
02324698585
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BURCU YAKAN ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
REİS MAH. ORDU CAD. NO:50/B
02322503763
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