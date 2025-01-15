İzmir'de bugün(15 Ocak Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 15 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 15 Ocak Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

SİNEM SU ECZANESİ - ALİAĞA

 YENİ MAH. RUMELİ CD. NO:10/B
 ALİAĞA DEVLET HASTANESİ KARŞISI,6 NOLU SAĞLIK OCAĞI İLE MEDİKALİN ORTASI
 02326555050
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENI ÖZCAN ECZANESİ - ALSANCAK

 ALI ÇETINKAYA BULVARI NO:37/A ALSANCAK KONAK
 2324631386
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 EYÜP SABRİ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:168/1C
 02324411612
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C
 02324691762
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENI ÖMÜR ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH.784 SOK. NO:18/A
 02323882102
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2
 EGEKENT 4 SİTESİ
 02328540097
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YEŞİLDERE ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH.MANOLYA SOK. NO.42
 0543 279 22 42
 02322792242
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ECEM ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MAH. GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. NO:186/A
 02322438777
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
 2325814404
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 MURAT ECZANESİ - BAYRAKLI

 1620/1 SOK.NO:32/A ALPASLAN MAH. BAYRAKLI
 2323452069
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 KERMES ECZANESİ - BERGAMA

 ERTUĞRUL MAH. CUMHURİYET CAD. ÖZEL İDARE İŞHANI NO. Z-04
 02326331520
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
 02325926018
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BENLIOGLU ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:26/D
 HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
 2323424557
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 İZMİR ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. ANKARA CAD. NO:227/A
 02323883286
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÖNEM ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MAH. 283/12 SOK. NO:10/A
 02323470939
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 MEVLANA ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MEVLANA MAH. 1731 SOK. NO:10/B
 2323399100
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENI SEVIL ECZANESİ - BOZYAKA

 GÜLYAKA MAH.ESKİİZMİR CD. NO:280/B
 BOZYAKA CAMİİ YANI
 02322509565
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 UMUT ECZANESİ - BUCA 1

 DUMLUPINAR MAH. ÖZMEN CAD. NO:56/A
 02324205357
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENİGÜN ECZANESİ - BUCA 2

 YENİGÜN MAH. 265/8 SOK. NO:29/B
 ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM KURUMLARI KARŞISI
 02322769771
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ADALAR ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 BARBAROS MAH.5234 SOK. NO:17/A
 ÇAMDİBİ POLİS KARAKOLU SOKAĞI
 02324619290
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
 02326733046
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A
 02327167778
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 MARİNA ECZANESİ - ÇEŞME

 MUSALLA MAH. 1016 SOK. NO:49/A
 02327128392
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
 HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
 02328390004
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 CANAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. 1671/1 SOK. NO:863/A
 ATA SANAYİ İZBAN DURAĞI KARŞISI
 05050210940
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 FESLEĞEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/B
 ÖZEL ÇİĞLİ KENT HASTANESİ KARŞISI
 02325032034
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B
 02326715353
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR
 02322717673
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 İPEKGÜL ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ESREFPASA CAD.NO.266/A ESREFPASA KONAK-IZMIR
 PEHLİVANOĞLU YANI
 02322509525
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

Buca'da İzmir'in kimliği yaşatılıyor Buca'da İzmir'in kimliği yaşatılıyor

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A
 02324408987
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 FERAH ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIF BEY MH. ETİLER CD. NO:6/A
 CİĞERCİ SİNAN KARŞISI
 02322524519
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 NERMİN ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 İNÖNÜ MH. 672 SK. NO:97/A
 02322768994
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
 02324560057
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SILA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EMEK MH. BARIŞ CD. NO:17/B
 YAMANLAR ESKİ ÖZEN TIP MERKEZİ KARŞISI
 02323667476
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 GÜZELBAHÇE ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MH. İSTİKBAL CD. NO:32/B
 02322340028
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 FULYA SEKER ECZANESİ - HATAY

 ESENYALI MAH. 52/70 SOK.NO:6/A
 HALE PASTANESİ ARKA SOKAĞI- ESKİ DOLUNAY PASTANESİ
 2322856342
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B
 BALÇOVA LUNAPARK KARŞIŞI
 02322792213
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SEVGİ ECZANESİ - KARABAĞLAR

 4592 SOK. NO:20/A SEVGİ MAHALLESİ KARABAĞLAR
 02322266622
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SAHİL ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 DONANMACI MAH. YALI BULVARI NO:270
 02323684671
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BEYAZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHÇELİEVLER MAH. GÜN SAZAK BULVARI NO:30/C
 02323661862
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. 1735 SOK. NO:198/A
 BOSTANLI BÜYÜK MİĞROSUN KARŞISINDAKİ FORBESTİN SOKAĞINA GİRİNCE SAĞDA
 02323369020
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 PARK ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 İMBATLI MAH. 6076/2 SOK. NO:4/C
 MEDİCALPARK SOL YANI
 02323672424
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÖZEN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SOĞUKPINAR MAH. 256 SOK. NO:12/A
 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
 02328781001
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SERA ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
 2326880151
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
 02325724366
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 CEM ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:94/3-A
 02327822200
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ALTINBILEK ECZANESİ - MENEMEN

 ESATPASA MAH. ATATÜRK CAD. NO:100/B
 2328320220
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SAYDAM ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 29 EKİM MAH. 4. CADDE NO:36/D
 05308164553
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ATA MERT ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:1176/A
 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ İDARİ BİNASI YANI, GÖZTEPE DEPO DURAĞI
 02322855143
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENİ GÜLER ECZANESİ - NARLIDERE

 MITHATPASA CAD. 301/C
 NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ
 02322392161
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 KÖYMEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 AKINCILAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:16/C
 02325448718
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 MUTLUM ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ANAFARTALAR MH. ANADOLU CD. NO:79/B
 02325451045
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
 02324795435
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENİ MELİKE ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 B.MENDERES CAD. 121/F SARNIÇ
 02322811492
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 CANSU ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2
 02327434331
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SIFA ECZANESİ - SELÇUK

 ATAÜRK MAH. TAHSIN BASARANCAD. NO:3/A
 2328926137
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 AYLIN ECZANESİ - ŞİRİNYER

 358/3 SOK. NO:17/B SIRINYER
 FORBES SAĞLIK OCAĞI SOKAĞI
 02324386090
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 IDIL ECZANESİ - TİRE

 YENI MAH.GÜVEN CAD.42/A-B BLOK NO:5
 TIRE2NOLUASMST
 02325001600
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 DİLAN ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MH. 1551 SK. NO:22/A
 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322506006
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 TERCAN ECZANESİ - TORBALI

 METROPOLİS BULV. TORBALI MAH.NO:52/A-35
 KİPA YOLU ÜZERİ SAĞLIK OCAĞI ÇAPRAZI
 02328554240
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 GÜNENÇ ECZANESİ - URLA

 CAMIATIK MH.ZAFER CD.NO.13
 2327544999
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
 02327422000
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
 02327457648
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
 2327522728
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ZEYTİN ECZANESİ - ÜÇYOL

 PİRİ REİS MH. 269 SK. NO:91/C
 PETROL OFİSİ ARA SOKAĞI ESKİ ASKERİ HASTANE KARŞISI
 02322505035
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
 05370342035
 02328146031
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 DOĞA ECZANESİ - YENİŞEHİR

 YENİDOĞAN MH. 1138/1 SK. NO:3/A YENİŞEHİR
 ADALET BAKANLIĞI DENETİMLİ SERBESLİK BİNASI YANI TEPECİK PAZAR YERİ GİRİŞİ ESKİ KOCAMAN DENİZ HASTANESİ ALTI
 02324698585
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BURCU YAKAN ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 REİS MAH. ORDU CAD. NO:50/B
 02322503763
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

Kaynak: HABER MERKEZİ