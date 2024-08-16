Yangınla mücadelede Türk Kızılayı Manisa Şubesi ve yerel yetkililer bölge halkının ve söndürme ekiplerinin yanında.

Yangın söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti

Gördes'in Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan yangın, geniş bir alana yayıldı ve kontrol altına alınabilmesi için büyük bir çaba gösterildi. Manisa Valisi Enver Ünlü, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yangın söndürme çalışmaları için gece boyunca 1 gece görüşlü helikopter, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri ve 18 iş makinesi görevlendirildi. Ayrıca, 367 personel yangının söndürülmesi için özveriyle çalıştı.

Kızılay'ın yardım çabaları devam ediyor

Türk Kızılayı Manisa Şubesi, hem söndürme ekiplerinin hem de yangından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgede aktif bir şekilde yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle boşaltılan 2 mahalledeki vatandaşlar güvenli bölgelere taşındı ve barınma ihtiyaçları sağlandı.

İyiye giden durum

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, Kayacık'taki orman yangınında durumun iyiye gittiği belirtiliyor. Ancak, Boyalı'daki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.