Altay’da başkan adayı Sinan Kanlı, genel kurul çağrısı için gereken üye imzalarını kulüp yönetimine teslim ettiklerini açıkladı. Kanlı, sürecin yakından takip edileceğini vurguladı.



Taraftar baskısı kongre sürecini hızlandırdı

İzmir’in 110 yıllık kulübü Altay’da, son haftalarda yönetimsel gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, mevcut başkan Prof. Dr. Yüksel Gürüz ve yönetiminin istifasını talep ederken, Gürüz kamuoyuna yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından başkanlığa aday olan Sinan Kanlı ve ekibi, kulüp tüzüğüne uygun şekilde olağanüstü genel kurul çağrısı için imza kampanyası başlattı. Üyelerin en az yüzde 20’sinin noter onaylı imzalarını toplayan Kanlı, belgeleri Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde kulüp yetkililerine teslim etti.

“Emanetinizi teslim ettim”

Başkan adayı Sinan Kanlı, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz günlerde söz verdiğim gibi, emanetiniz olan kıymetli imzalarınızı kulübümüzün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ne giderek bizzat teslim ettim. Bundan sonraki süreçte daha fazla zaman kaybedilmemesi adına bu sürecin yakından takipçisi olacağım.”

Kanlı ayrıca tesislerde, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren profesyonel futbol takımı ve teknik heyetle de bir araya geldiğini belirtti. Takıma moral vermek amacıyla baklava ikramında bulunan Kanlı, yeni sezonda başarı dileklerini iletti.