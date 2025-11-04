Uzak Şehir dizisinin son bölümünde Ozan Akbaba’nın seslendirdiği “Çek Tetiği” şarkısı izleyiciden tam not aldı. Sezen Aksu imzalı şarkı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sözleri ve hikayesi merak konusu oldu.

ÇEK TETİĞİ ŞARKISI UZAK ŞEHİR DİZİSİNE DAMGA VURDU

Ekranların sevilen dizilerinden Uzak Şehir, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Bölümün en çok konuşulan anlarından biri ise başrol oyuncusu Ozan Akbaba’nın seslendirdiği “Çek Tetiği” şarkısı oldu.

Ozan Akbaba’nın güçlü yorumu, dizinin duygusal sahneleriyle birleşince şarkı kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Dizinin final sahnesinde çalan şarkı, izleyiciler tarafından “dizinin en etkileyici anı” olarak yorumlandı.

ÇEK TETİĞİ ŞARKISI KİME AİT?

“Çek Tetiği” şarkısının sözü ve bestesi Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu’ya ait.

Minik Serçe olarak tanınan sanatçı, daha önce Uzak Şehir dizisine “Mardin” şarkısını da armağan etmişti.

“Çek Tetiği”, Aksu’nun diziye ikinci özel armağanı olarak dikkat çekiyor.

Şarkı, dizideki Cihan ile Alya karakterlerinin aşkını derin bir duygusallıkla yansıtırken, Ozan Akbaba’nın sade ve etkileyici performansı izleyicilerden tam not aldı.

ÇEK TETİĞİ ŞARKI SÖZLERİ

“Çek Tetiği” – Sezen Aksu

Saraylarda yattım, hamamlarda, hanlarda Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp örtbaslara Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp örtbaslara Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben Düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben Düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben Çek çek çek tetiği, vur sineme sineme Bir dağın yamacına koy beni Çek çek çek tetiği, yar vurmuş kurşun ne ki Doğursun anam bir daha beni beni beni Oy beni beni beni...

SEZEN AKSU’NUN DİZİLERE ARMAĞAN ŞARKILARI

Sezen Aksu, son yıllarda televizyon yapımlarına duygusal dokunuşlar kazandıran eserleriyle dikkat çekiyor.

Uzak Şehir dizisine özel olarak kaleme aldığı “Mardin”in ardından, “Çek Tetiği” de Aksu’nun güçlü kalemini ve derin anlatımını bir kez daha gözler önüne serdi.

OZAN AKBABA’NIN YORUMU BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ozan Akbaba’nın kendi sesiyle seslendirdiği “Çek Tetiği”, YouTube ve sosyal medya platformlarında kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaştı.

Oyuncunun hem sesi hem de duygusal performansı, izleyiciler tarafından “rolünün ötesine geçen bir yorum” olarak değerlendirildi.