Ülkenin dört bir yanında akrabası bulunan ve çocuklarla yaş almışları dikkate alan birçok projesini hayata geçirme hazırlığında olan Celali Aşireti, İzmir yönetiminin öncülüğünde düzenlediği tanışma ve kaynaşma toplantısıyla bir araya geldi. Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın özel haberine göre, Eğridere’deki özel bir düğün salonunda akrabalarını buluşturan Celali Aşireti, derneğe üye olma çağrısı yaptı. Toplantıya dernek yönetiminden İzmir Disiplin Kurulu Başkanı Musa Demirhan, İzmir Dernek Başkanı Maksut Bağıran, İzmir Onursal Başkanı Kerem Aldırmaz ve gençlik kollarıyla üyeler katıldı. Kahvaltıda Celali Aşireti Derneği’nin amaçları arasında çocukların uyuşturucudan kurtulmaları ile yaş almışların huzurevlerinde yaşamlarına devam edebilmelerini sağlamaları olduğunun altı çizildi. Ayrıca akraba sayılarının çok olduğu ama derneğe üye olanların sayısının az olduğuna dikkati çeken yönetim kurulu üyeleri, tüm akrabalarına derneğe üye olmaları çağrısında bulundu.

"Kültürümüzde var"

Derneğin Disiplin Kurulu Başkanı Musa Demirhan, “Celali Aşireti olarak tek amacımız dağınık olan tüm akrabalarımızı gerçekten bir araya getirip büyük hizmetlere katkı sunmaktır. Nitekim bunun şiarıyla yola çıktık, bu amaçla da devam edecektir. İkinci amacımız ise bizler için çocuklar ve yaşlılar çok önemlidir. Bu amaçlarımız arasında çocuk esirgeme kurumlarına, huzurevlerine ağırlık veren projelere yoğunlaşıyoruz. Bizim için çocuklar da yaş almışlar da çok kıymetli, nitekim kültürümüzde de bu vardır” dedi.

"Çocuklar ve yaşlılar"

Dernek Başkanı Maksut Bağıran ise, “Ben de bu ailenin bir ferdi olduğumdan çok mutluyum. Bugünkü tanışmada tüm aileyi bir araya getirip kaynaşmayı amaçladık. İleriye dönük olarak ise çocukları uyuşturucu gibi bir beladan kurtarmak gibi bir hedefimiz var. Yaşlılarımızın ise elinden tutup onlara sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağımızdan eminim. Ramazan aylarında verdiğimiz iftar yemeklerimiz de bu çalışmalarımızın arasında yer alıyor. Aşiret olarak yaptığımız diğer çalışmaları da sonuna kadar devam ettirip birlik olmayı sürdüreceğiz. Biz söz vardır, ‘Dostum, arkamdan konuşulanları değil, senin yanından rahatça konuştuklarımızı söyle’ diye. Biz bir aile olarak birbirimizi kötülemediğimiz ve bu izni vermediğimiz sürece kimse bizi ayıramaz. Gayemiz birlik ve beraberliktir” şeklinde konuştu.

"Derneğimize üye olun"

Onursal Başkan Kerem Aldırmaz da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Geçen günlerde Bolu’da hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, yaralılara ise şifa diliyorum. Bazı konuları da değerlendirmek gerek. Bizim üye sayımız çok az. 18 yaşını doldurmuş tüm akrabalarımızın derneğimize gelip üye olmasını istiyorum. Yakında da Ramazan ayı geliyor ve bu ayda da ihtiyaç sahiplerine bir ekmek ve bir tas çorba götürmek de bizim görevimiz. Ve iş insanlarımız ile değerli akrabalarımızın da desteğiyle bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu toplantıda ise samimi, sıcak sohbetimiz oluyor. Bugün İzmir’de 10 binlerce akrabamız var ama burada çok azız. Bunu düşünmemiz gerekiyor ve iftar programımızla da herkesi elini taşın altına koyarak o iftar programına da davet ediyoruz.”