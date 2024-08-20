Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren Çelikler Holding’e ait Elbistan Termik Santrali’nde, maaş anlaşmazlığı nedeniyle başlayan grev, ciddi bir krize dönüştü. Enflasyon karşısında maaşlarına zam yapılmasını talep eden işçilerin başlattığı grev sonrası, 200 işçi işten çıkarıldı. Yaşanan bu durum, bir işçinin silahla intihar girişiminde bulunmasına kadar varan dramatik sonuçlar doğurdu.

Maaş anlaşmazlığı krizi tetikledi

Elbistan’daki Çelikler Holding işçileri, enflasyon karşısında eriyen maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle şirketten yüzde 12 oranında zam istedi. Ancak işveren, bu talebi reddederek yalnızca yüzde 6 zam teklifinde bulundu. Bu teklifi yetersiz bulan işçiler, çalışma düzenlerinde yavaşlama kararı alarak tepkilerini gösterdi. Şirket, bu kararın ardından ilk etapta 8 işçiyi işten çıkardı. Protestoların artmasıyla birlikte işten çıkarılan işçi sayısı kısa sürede 24’e, ardından da 200’e ulaştı.

İntihar girişimi ve gerginlik artıyor

İşten çıkarılmalar ve ekonomik kaygıların artmasıyla birlikte, grevin yol açtığı gerginlik, dramatik bir olayla doruğa ulaştı. Bir işçi, yaşadığı çaresizlik sonucu silahla intihar girişiminde bulundu. Arkadaşlarının yoğun çabaları sayesinde ikna edilen işçi, son anda bu karardan vazgeçti.

Tehdit iddiaları ve işten çıkarma usulsüzlükleri

Grev sürecinde işçilerin yaşadığı mağduriyetlerin sadece ekonomik boyutla sınırlı olmadığı iddiaları da gündeme geldi. Bazı işçilerin tehdit edildiği, işten çıkarılan ilk 24 işçinin çıkış kodlarının değiştirilerek mağdur edildikleri öne sürüldü. Ayrıca, şirkette kalan işçilere noter aracılığıyla ihtarname gönderildiği ve servis hizmetlerinin durdurulduğu belirtildi. İşçiler, işe kendi imkanlarıyla geldiklerinde güvenlik tarafından içeri alınmadıkları ve noter huzurunda iş durdurma ihtarnamesi çekildiği öğrenildi.

Resmi açıklama bekleniyor

İşçilerin taleplerine ve yaşanan gelişmelere rağmen Çelikler Holding’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.