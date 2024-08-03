Başkan Tugay, akademisyenlere yönelik konuşmasında, çalışmaların bilimsel temellere dayanacağını vurguladı. "Sizlerin çalışmalarınız pratik sonuçlara dönüşecek. Bu çalışmaya altyapı hazırlamak, ihtiyaç duyulan her konuda belediyenin imkânlarını sizlere sunmak için ben kendi irademi ortaya koyuyorum. Kesinlikle yeni nesil belediyecilik açılımını bilimsel temellerde yapmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İlk gündem maddesi: 2025-2029 stratejik planı

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ve alanında uzman akademisyenler katıldı. İlk gündem maddesi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı ele alındı.

Alanında uzman akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu

Toplantıda sunumun ardından akademisyenler, İzmir’e dair çeşitli konularda Başkan Tugay ve kurul üyelerine bilgi verdi. İzmir’in bilimin ışığında gelişmesi, büyümesi ve sorunlara doğru ve hızlı çözümler üretilmesi amacıyla yapılandırılan İZPA, kentin geleceğini inşa etmeye odaklanıyor. İZPA Bilim Kurulu, inovasyon, fen bilimleri, inşaat, ulaşım, arkeoloji, çevre, su yönetimi, şehir plancılığı, sosyoloji, organik atık, küreselleşme, şehir yönetimi, toprak yönetimi, jeoloji, deprem araştırmaları, kültürel mirasın korunması, iklim değişikliği ve siyaset bilimi gibi pek çok alanda uzman akademisyenlerden oluşuyor.

Düzenli Toplantılar Yapılacak

İZPA Bilim Kurulu, aylık ve yıllık periyotlarda düzenli toplantılar yaparak İzmir’in geleceğini şekillendirecek projeler ve stratejiler üzerinde çalışacak. Bu süreçte, bilimsel veriler ışığında alınan kararlar, İzmir’in daha yaşanabilir bir kent olması için önemli adımlar atılmasına katkı sağlayacak.

“Ben kendi irademi ortaya koyuyorum”

Bilim Kurulu’nun çalışması ve yol haritası hakkında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Stratejik Plan çalışması yaparak önümüzdeki yılların yol haritasını oluşturuyoruz. Siz değerli bilim insanlarıyla bu nedenle bir aradayız. Biraz farklı bir şey deniyoruz. Bunu daha önce aslında Karşıyaka’da başlattık. Aynı konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşan insanların kentin sorunlarına bir arada çözümler geliştirmesine ihtiyacımız var. Bu çalışmaya altyapı hazırlamak, ihtiyaç duyulan her konuda belediyenin imkanlarını sizlere sunmak için ben kendi irademi ortaya koyuyorum. Sizin ve birlikte yapmak istediklerinizle ilgili ne gerekiyorsa sağlayacağız. Veri toplamak, bu verileri analiz etmek, katılımcı atölye çalışmaları düzenlemek gibi pratik sonuçlara ihtiyacımız var. Sizlerin bizlere anlattıklarının pratiğe dönmesi için bürokrat arkadaşlarımız devrede olacak” diye konuştu.

“İzmir Planlama Ajansı koordinasyon görevini üstlenecek”

Akademisyenlerin ulaşım, gıda güvenliği, deprem gibi birçok alanda yürütülen çalışmalara halihazırda katkı sağladığını ifade eden Başkan Tugay, “Sizlerin çalışmalarınız pratik sonuçlara dönüşecek. Sizin anlattıklarınız, yaptığınız çalışmalar bize de referans olacak. Bir tek şeye ihtiyacımız var: sizin bu çalışmalara inanmanız ve katılımı sürdürmeniz. Belediye başkanlığı bir meslek değil, temsiliyet. Kesinlikle yeni nesil belediyecilik açılımını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkes kendi alanıyla ilgili bir şey onarabilecek durumda. Ancak uzlaşıya, ortak görüşe, koordinasyona, daha doğrusu multidisiplinel çalışmaya ihtiyacımız var. O nedenle bir kurul oluşturma gereği duyduk. İzmir Planlama Ajansı koordinasyon görevini sürdürecek. Mümkün olduğunca kalıplara sokmadan, en verimli ve pratik çalışmayı bu yapı altında ortaya koyabileceğiz” dedi.

“5 yıllık perspektifin ötesine geçmemiz gerekiyor”

Toplantının ilk gündem maddesinde paydaş katılım toplantıları devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı masaya yatırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Asuman Türkmen Meral’in sunumunun ardından İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Stratejik Plan ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Velibeyoğlu, “Stratejik Plan, önümüzdeki 5 yıla şekil veren bir plan. İlk aşamada ortaklaşa hedeflerimizin olması gerekiyor. Geçmişteki işleri geliştirerek çalışmalarımızı devam ettirmemiz, küresel hedeflerin yerelleştirilmesini ve vatandaşın katılımını sağlamalıyız. Geleceğe doğru bir bakış ortaya koyarak 5 yıllık perspektifin ötesine geçmeliyiz. İklim krizi, ekonomik kriz ve sağlık krizi gibi problemleri önümüze koymalıyız. Bunun için referans aldığımız misyon haritasına ihtiyaç var. Problemin çözülebilmesi için uzlaşıyla birbirimize bakabilmemiz lazım” diye konuştu.

Önceliğimiz temel sorunlara yanıt verecek ezber bozan uygulamalar

Yeni nesil belediyecilik anlayışından söz eden Velibeyoğlu, “Yeni nesil belediyecilik başlığı altında ortaya çıkan projelerin büyük ölçüde altyapı ve üstyapı projelerinden oluştuğunu görüyoruz. Önce bunlar yapılacak ki sonra diğer çalışmaları yürüteceğiz. Körfez temizliği, ulaşım ve kentsel dönüşüm İzmir için önemli başlıklar. İzmir’i dirençli bir kent haline getirecek çalışmaları bir an önce başlatmalıyız. Sadece kriz odaklı yaşayamayız. Geleceğe yönelik bir bakış açısı oluşturmalıyız. Yeni nesil belediyecilik bir formül değil, bir süreç. Bir gelecek öngörüsünün olması, ilkeler ve amaçlarda ortaklaşmamız gerekiyor. Bir şeyi eskisinden ayıran şey, kurduğumuz ortaklıklar. Bir uygulama yapacaksak bu ezber bozan bir uygulama olmalı. Aslında yeni nesil belediyecilik bir zihniyet değişimini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.