1 Ocak 1973 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğan Yusuf Dikeç, uzun yıllar Türk atıcılığında önemli bir yer edinmiş bir sporcu ve emekli astsubaydır. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde yarışan Dikeç, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda kazandığı gümüş madalya ile Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

Yusuf Dikeç, atıcılık sporuna olan ilgisini 1990'ların başında geliştirdi ve kısa sürede bu alanda yeteneklerini kanıtladı. Tabanca kategorilerinde yarışan Dikeç, Jandarma Gücü Spor Kulübü'nün önemli sporcularından biri olarak dikkat çekti. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkemizi temsil eden Dikeç, uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gösterdiği başarılı performansla, bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Bu başarıları, onu Türkiye'nin en başarılı atıcılarından biri yaptı. Ancak, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 50 metre tabanca kategorisinde elemelerde 550 puanla 22. olarak mücadeleye veda etti.

2024 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya

Yusuf Dikeç'in en büyük başarısı, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda gerçekleşti. Şevval İlayda Tarhan ile birlikte mücadele ettiği karma 10 m havalı tabanca kategorisinde finalde 2. olarak, Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını kazandı. Bu başarı, Dikeç'in spor kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kaydedildi ve Türk atıcılığının uluslararası alandaki başarısını pekiştirdi.

Yusuf Dikeç, aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde görev yaptı. Askeri kariyerinde de disiplini ve özverisiyle tanınan Dikeç, spor ve askeri görevlerini başarıyla dengeledi.