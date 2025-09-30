Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait verileri paylaştı. Verilere göre, Türkiye’deki toplam öğrenci sayısı 17 milyon 956 bin 523 olurken, bunlardan 1 milyon 539 bin 579'u özel okullarda eğitim görüyor.

1.5 milyon öğrenci özel okullarda

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair örgün eğitim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde 17 milyon 956 bin 523 öğrenci eğitim alırken, bunların 1 milyon 539 bin 579’u özel okullarda eğitim görmekte. Bu, toplam öğrenci sayısının yüzde 9,1’ine denk geliyor.

İstatistiklere göre, 15 milyon 366 bin 143 öğrenci resmi okullarda, 1 milyon 50 bin 801 öğrenci ise açık öğretim kurumlarında eğitim alıyor. Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 741 bin 314’ü okul öncesi eğitimde, 5 milyon 704 bin 483’ü ilkokulda, 5 milyon 181 bin 914’ü ortaokulda, 5 milyon 328 bin 812’si ise ortaöğretimde yer alıyor.

Ortaöğretimdeki öğrencilerin 3 milyon 160 bin 449’u genel ortaöğretimde, 1 milyon 681 bin 100’ü mesleki ve teknik ortaöğretimde, 487 bin 263’ü ise Anadolu imam hatip liselerinde eğitim görüyor.

İzlenen okullaşma oranları okul öncesi eğitimde yüzde 82,53, ilkokulda yüzde 95,43, ortaokulda yüzde 89,09 ve ortaöğretimde ise yüzde 82,85 olarak belirlendi. Yükseköğretimle birlikte hesaplanan düzeltilmiş net okullaşma oranı ise ortaöğretimde yüzde 87,88 olarak kaydedildi.

Örgün öğretimde 1 milyon 187 bin 409 öğretmen görev yapıyor

Örgün eğitimde, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 187 bin 409 öğretmen görev yaparken, 177 bin 738’i özel okullarda çalışıyor. Okullarda 753 bin 571 derslik bulunuyor, bunun 618 bin 860’ı resmi okullarda yer alıyor.

Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 23, ortaöğretimde ise 20 olarak hesaplanırken, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 18, ortaokullarda 13, ortaöğretimde ise 11 oldu.