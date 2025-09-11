Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler’de yapımı süren 3 bin kişilik kapalı spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Çerçioğlu, Aydın’daki kapalı spor salonu inşaatını inceledi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kapalı spor salonu inşaatını yerinde inceledi.

3 bin kişilik dev spor tesisi

Mart ayında tamamlanması planlanan tesis, 270 milyon TL maliyetle Aydın’a kazandırılıyor. Toplam 9 bin 200 metrekarelik inşaat alanı üzerine kurulan salon, 3 bin kişi kapasiteli olacak ve kentte sporun yeni merkezi görevini üstlenecek.

Kapalı spor salonunda voleybol, basketbol, hentbol ve salon sporları için sahaların yanı sıra fitness salonu ve çok amaçlı etkinlik alanları da bulunacak. Tesis tamamlandığında profesyonel ve amatör sporcular dahil tüm vatandaşlara hizmet verecek.

Başkan Çerçioğlu, yatırımların devam edeceğini belirterek, “Yatırımlarımızla sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.