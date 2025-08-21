İzmir’in Menderes ilçesinde yaşanan trajik olay, mahalleliyi yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, 17 Ağustos akşamı Oğlananası Mahallesi’nde minibüsten inerek davetli olduğu düğün salonuna gitmeye çalışan Fidan Deveci (55), bir anda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Panikle koşmaya başlayan Deveci’ye, bu sırada S.K. (38) yönetimindeki 48 GT 939 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Deveci, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Deveci’nin cenazesi ailesine teslim edilerek toprağa verilirken, kazaya karışan sürücü S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, sahipsiz köpeklerin yarattığı tehlikeyi bir kez daha gündeme taşırken, mahalle sakinleri bölgede acil önlem alınması gerektiğini belirtti.