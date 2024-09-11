Karşıyaka, Antalya'da düzenlenen turnuvanın son gününde Galatasaray'ı rahat bir oyunla, zorlanmadan geçti. 83-71

İki gün önce Anadolu Efes'i dize getiren Karşıyaka, turnuvanın son maçında kendini sıkmadı. Galatasaray, Karşıyaka'nın standartlarında bir ekip değil. Maçın başında biraz bocaladık. Ribauntlarda hem savunmada hem de hücumda bir ritim tutturamadık. Bu anlarda, içeride eski oyuncumuz Angel Delgado etkili oldu. İkinci hatta üçüncü şans sayıları buldular. Bu da rakibi skor olarak oyunda tuttu. Delgado yorulup çıkınca, maçtaki bütün kontroller takımımıza geçti. Günün iyi isimlerinden Sipahi, topu iyi paylaştırdı. Yeni pivotumuz Boutsiele bu maçta Efes maçına göre daha hareketliydi. Savunma ribauntlarında başlarda etkili olamasa da Delgado'yu iyi savundu. İçerideki temaslı mücadelede, Delgado gibi çok kuvvetli bir oyuncuya karşı geri adım atmadı. Savunmada genel olarak takımı beğendim.

Bugün takımımız,maçın başından beri, galibiyetten çok emin göründü. İlk periyot kafa kafaya geçse de, ikinci periyottan itibaren tüm kontrolleri aldık. Galatasaray takımı çok konsantre ve arzuluydu. Ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Bizimkiler ise ikinci viteste oynadılar ilk yarıyı...

Tahmin ediyorum Ufuk Hocamız, soyunma odasında motive edici bir konuşma yapmış olmalı ki, ikinci devrede takımımız vitesi değiştirdi. Ama sanmayın ki tam kapasite oynadılar. Sadece üçüncü vitese çıkmamız bile Galatasaray'a yetti. Fark bir kaç dakika içinde çift hanelere çıktı. Son periyoda girdiğimizde ise fark 20 civarında geziyordu. Galibiyet garantilenince bizimkiler fazla sıkmadılar. Galatasaray da çok açık bir skorla yenilmemek için çok gayretli oynadı ve maç 12 sayı farkla tamamlandı. Ama skor ihtiyacımız olsaydı, 30'a kadar rahat çıkardık.

Yerli oyuncularımız göz doldurdular. Aldıkları süreyi iyi kullandılar. Muhsin Yaşar geçen maça göre çok daha iyi oynadı. Hakan Sayılı da aldığı süreyi pozitif kullananlardandı.Thomas da savunmada her zaman güvenilir bir isim olduğunu gösterdi. Yabancı oyuncularımızdan Jefferson, Russell ve Webb çok kaliteli oyuncular. Bilhassa Rusell korkusuz bir adam. Kısa boyuna rağmen, çabuk, kuvvetli ve çok iyi sıçrıyor. McCollum hakkında bir şey söylemeye gerek var mı? Bana göre takımımıza bugüne kadar gelen en yetenekli oyuncu. McDermott geçtiğimiz Anadolu Efes maçında çok çok iyi oynamıştı. Çok zor pozisyonlarda el üstü atışlar kullandı. Bazen de çok çok uzaklardan atışlar yaptı ve bunların çoğunda başarılı oldu. Bugün ise nispeten daha kolay atışları değerlendiremedi. Umarım bu durum, bu maça özgüdür. İnişli çıkışlı şutör performansı hayallerimizi zora sokar.

Sonuç olarak ben takımımızı lige hazır gördüm. Üzerine koya koya devam edeceğimizi düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk Salonunda bizi kimse yenemez. Bu sene hem ligde hem de Avrupa'da final oynamazsak çok şaşırırım! Biraz iddialı bir söylem oldu, biliyorum. Ama kadro kalitesi bana bunları söyletiyor...

Sevgi ve Saygılarımla